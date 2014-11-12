نمو ربح طيران الإمارات في النصف/1 رغم أعمال تطوير مدرجين

دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت طيران الإمارات اليوم الأربعاء نمو صافي ربح النصف الأول من العام ثمانية بالمئة رغم تأثرها بالمخاوف من إيبولا والصراعات الإقليمية وأعمال تطوير مدرجي مطار دبي حيث مركز عملياتها.

وقالت رابع أكبر ناقلة من حيث عدد مسافري الرحلات الدولية في بيان إن أرباحها بلغت 1.9 مليار درهم (517.3 مليون دولار) للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 1.7 مليار درهم قبل عام.

وقالت طيران الإمارات أكبر مشتر في العالم للطائرة ايرباص ايه380 إن أرباح المجموعة ككل التي تشمل نتائج وحدة دناتا للخدمات زادت 1.1 بالمئة إلى 2.2 مليار درهم.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة إن أرباح الشركة تأثرت بأعمال تطوير مدرجي مطار دبي الدولي التي استغرقت 80 يوما.

ونمت إيرادات طيران الإمارات 11 بالمئة إلى 44.2 مليار درهم في حين زادت إيرادات المجموعة 12.3 بالمئة إلى 47.5 مليار درهم.