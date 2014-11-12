مقدمة 1-نمو أرباح دانة غاز الإماراتية 36% في الربع/3 مع انخفاض التكاليف

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من ماثيو سميث

دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت دانة غاز المدرجة في أبوظبي عن زيادة 36 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام اليوم الأربعاء مع ارتفاع الإنتاج وقيام الشركة بكبح التكاليف مما عوض أثر انخفاض أسعار النفط.

وحققت الشركة ومقرها الشارقة ولها أنشطة في مصر والإمارات العربية المتحدة وكردستان العراق ربحا قدره 38 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 28 مليون دولار قبل عام.

وقال باتريك أولمان وارد الرئيس التنفيذي لدانة غاز في تصريحات للصحفيين "الغاز الذي نورده أسعاره ثابتة ولذا لا تتأثر شريحة الغاز في محفظتنا بحساسية أسعار النفط.

"شريحة السوائل تسهم وعلى نحو واضح بجزء كبير وغير متناسب من إيراداتنا وبالتالي أرباحنا. نحن حساسون لأسعار النفط وسترون أثر ذلك في مركزنا المالي."

وهوت أسعار الخام الأمريكي الخفيف إلى أقل مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام هذا الشهر.

وأنتجت دانة 68 ألفا و700 برميل من المكافئ النفطي في الربع الثالث بزيادة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي.