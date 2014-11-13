صافي ربح الدار العقارية الإماراتية يقفز 41% في الربع‭/‬3 متجاوزا التوقعات

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت الدار العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري في أبوظبي قفزة نسبتها 41 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام الجاري لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وفي بيان للبورصة اليوم الخميس قالت الشركة التي طورت حلبة سباق "فورمولا 1" في أبوظبي إن صافي الربح بلغ 584 مليون درهم (159 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 413 مليون درهم قبل عام.