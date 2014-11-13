مقدمة 1-الدار العقارية الإماراتية تنفق 1.08 مليار دولار في الأجل القصير

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من ستانلي كارفالو

أبوظبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال المدير المالي للدار العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري في أبوظبي إن الشركة تعتزم إنفاق أربعة مليارات درهم (1.08 مليار دولار) في الأجل القصير.

جاءت تصريحات جريج فيور بعد أن أعلنت الدار عن قفزة نسبتها 41 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام الجاري.

وقال فيور في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الدار تعمل في 23 مشروعا في أبوظبي وتركز على استكمال المشروعات القائمة.

وأضاف "مستوى الإنفاق الرأسمالي الكلي لنا نحو أربعة مليارات درهم لا تزال مطلوبة لانهاء المشروعات القائمة...(وينبغي) إنفاقها خلال 15 إلى 18 شهرا المقبلة."

وفي بيان للبورصة اليوم الخميس قالت الشركة التي طورت حلبة سباق "فورمولا 1" في أبوظبي إن صافي الربح بلغ 584 مليون درهم (159 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 413 مليون درهم قبل عام.

وتجاوزت النتائج توقعات المحللين. وتوقع بنك سيكو البحريني ان تسجل الدار أرباحا صافية عند 382.6 مليون درهم في الربع الثالث فيما توقع اتش.اس.بي.سي تحقيق 441.9 مليون.