سيراميك رأس الخيمة تتخارج من أصول غير أساسية

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال عبد الله مسعد الرئيس التنفيذي لسيراميك رأس الخيمة أحد أكبر شركات إنتاج الأرضيات والسيراميك في العالم لرويترز اليوم الخميس إن من المرجح أن تستفيد نتائج الأعمال للربع الأخير من العام مع تخارج الشركة من بعض الأنشطة غير الأساسية.

وكان مسعد يتحدث بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 18.3 في المئة في صافي ربح الربع الثالث إلى 57.4 مليون درهم (15.6 مليون دولار) مع استمرارها في تجنيب مخصصات لمواجهة التضخم المفرط في إيران والسودان وهبوط أرباحها من أنشطة غير أساسية.

وقال مسعد إن سيراميك رأس الخيمة تسعى للتخارج من أنشطة غير أساسية هذا العام مضيفا أن من المرجح أن يكون هناك إعلانات عن ذلك في الربع لأخير.

وتابع "نأمل في تحقيق ذلك في الربع الأخير من العام. بدأنا العمل (للتخارج) لكننا نحتاج بعض الوقت لإنجاز ذلك."

وامتنع مسعد عن تحديد الأصول التي تسعى الشركة للتخارج منها أو كيفية تنفيذ ذلك.

وحددت الشركة التي من بين نشاطها الرئيسي أيضا الأدوات الصحية أصولها غير الأساسية في "المقاولات وأنشطة أخرى". وتتضمن وحداتها التابعة فندقا وشركة مقاولات للأعمال الميكانيكية والكهربائية وشركة مرافق بحسب بيانات الشركة لعام 2014.

وقال مسعد ردا على سؤال حول ما إذا كانت الشركة ستجنب مخصصات لمواجهة التضخم المفرط "نحاول إيجاد حلول" حيث "توثر علينا المخصصات - التي بلغت 19.4 مليون درهم في الربع الثالث - بشكل كبير."

وتابع ان الإيرادات من أنشطة أساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وبنجلادش جاءت مستقرة على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام لكن من المتوقع أن تنمو في الأرباع القادمة نظرا للاستثمار في الطاقة الإنتاجية.