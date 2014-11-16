صافي ربح أرابتك الإماراتية ينخفض 32% في الربع‭/‬3 بفعل ارتفاع التكاليف

دبي 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت شركة أرابتك أكبر شركة للمقاولات في دبي انخفاضا نسبته 32 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام مع ارتفاع المصروفات العمومية لنحو مثلي مستواها لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

في بيان للبورصة اليوم الأحد قالت الشركة التي يمتلك فيها صندوق آبار للاستثمارات التابع لحكومة أبوظبي حصة قدرها 34.9 بالمئة إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 68.7 مليون درهم (18.71 مليون دولار) مقابل 100.8 مليون قبل عام.

وتوقع محللون لدى بيت الاستثمار العالمي أن تسجل الشركة أرباحا عند 113 مليون درهم في الربع الثالث فيما توقع بنك سيكو البحريني تحقيق 139.9 مليون.

وبلغت إيرادات الربع الثالث 2.4 مليار درهم بزيادة 1.94 بالمئة عن مستواها قبل عام لكن المصروفات العمومية والإدارية قفزت 89 بالمئة إلى 241.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر رفعت آبار حصتها في أرابتك بعد شراء أسهم كان يمكلها الرئيس التنفيذي السابق حسن اسميك الذي استقال بشكل مفاجيء في يونيو حزيران إثر خلاف في وجهات النظر مع آبار.

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