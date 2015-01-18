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نمو صافي ربح بنك المشرق دبي 28% في الربع/4

Sun Jan 18, 2015 10:15am GMT
 
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دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثاني أكبر بنوك دبي من حيث الأصول اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 28 بالمئة بفضل الأداء القوي لإيرادات التشغيل.

وحقق البنك 644.3 مليون درهم (175.4 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 504.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2013.

وعزا بيان البنك ذلك إلى نمو قوي في إيرادات التشغيل.

وقال البنك إن صافي ربح 2014 بأكمله زاد إلى 2.40 مليار درهم من 1.81 مليار في 2013 بزيادة 33 بالمئة.

وقال المشرق إن مجلس الإدارة يقترح توزيعات نقدية نسبتها 40 بالمئة عن نتائج 2014. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 