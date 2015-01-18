مقدمة 1-أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تقفز 82% في الربع/4

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من توم ارنولد

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - ذكر بنك الامارات دبي الوطني اليوم الأحد أن صافي أرباحه قفز 82 في المئة في الربع الأخير وجاءت النتائج متفقة إلى حد بعيد مع توقعات المحللين بفضل نمو قوي لأنشطة البنك مع ازدهار الاقتصاد الإماراتي.

وحقق البنك الذي تمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية فيه حصة 55.6 في المئة أرباحا صافية 1.23 مليار درهم (335 مليون دولار) في الربع الرابع مقابل 673 مليونا قبل عام.

وتوقع أربعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي الربح 1.25 مليار درهم في المتوسط.

وقال البنك إن القوائم المالية للبنك للعام الماضي تحسنت بفضل إعادة تصنيف تعرضها لمجموعة دبي العالمية- التي تعيد هيكلة ديونها- وأدى ذلك لرفع نسبة تغطية الديون الرديئة إلى 100.3 بالمئة في نهاية 2014.

وفي تقرير للمستثمرين عن الربع الثالث قال البنك إن تعرضه لمجموعة دبي العالمية بلغ 8.54 مليار درهم وهو أكبر دائن للمجموعة. وفي الاسبوع الماضي قالت دبي العالمية إنها تلقت موافقة 73 بالمئة من الدائنين على اتفاق إعادة هيكلة ديون بقيمة 14.6 مليار دولار على يجري تسديد جزء من المبلغ مبكرا ويمدد أجل سداد الجزء الاكبر من 2018 إلى 2022.

وقال البنك إن صافي أرباح العام كاملا ارتفع 58 المئة إلى 5.14 مليار درهم في عام 2014.