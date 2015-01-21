نمو صافي ربح إعمار مولز الإماراتية 5% في الربع/4

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت مجموعة إعمار مولز الإماراتية اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي خمسة بالمئة.

وحققت الوحدة التابعة لمجموعة إعمار العقارية 412 مليون درهم (112.2 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 394 مليون درهم قبل عام.

وبلغت الإيرادات الفصلية 800 مليون درهم ارتفاعا من 744 مليونا.

وبلغت الأرباح السنوية 1.35 مليار درهم في 2014 مقابل 1.10 مليار في 2013.