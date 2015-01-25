صافي ربح ديار للتطوير بدبي ينخفض 43% في الربع/4 من 2014

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - هبط صافي ربح ديار للتطوير بدبي 43 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي وذلك وفقا لحسابات لرويترز بناء على النتائج المالية لبنك دبي الإسلامي المساهم الرئيسي في الشركة والتي نشرت اليوم الأحد.

وأظهرت حسابات رويترز أن ديار للتطوير العقارية وهي إحدى الشركات التي تضررت بشدة جراء انهيار سوق العقارات في دبي في 2009-2011 حققت ربحا فصليا قدره 38.7 مليون درهم (10.54 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وهذا مقارنة مع أرباح بلغت 67.4 مليون درهم في الفترة نفسها من 2013 بحسب بيانات رويترز.

وأظهرت النتائج المالية لبنك دبي الإسلامي أن ديار حققت ربحا سنويا بلغ 231.7 مليون درهم في 2014 ارتفاعا من 154.5 مليون درهم في 2013. ويملك البنك حصة قدرها 45 في المئة في ديار للتطوير.