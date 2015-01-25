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الرئيس التنفيذي لدبي الإسلامي يستهدف نمو القروض بين 15-20% في 2015

Sun Jan 25, 2015 10:43am GMT
 
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دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي اليوم الأحد إن البنك يستهدف نمو القروض بين 15 و20 بالمئة في 2015 ويتوقع استقرار ربحية أنشطة الاقراض عند نفس مستواها العام الماضي.

وتوقع شلوان ان يظل صافي هامش الفائدة قرب 3.6 بالمئة في 2015.

كما صرح الرئيس التنفيذي لأكبر بنك إسلامي في الإمارات للصحفيين أنه يأمل خفض نسبة القروض المتعثرة لاجمالي محفظة القروض إلى 6 بالمئة في العام المقبل مقارنة مع 8 بالمئة في نهاية 2014. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 