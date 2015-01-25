صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي يرتفع 19.3% في الربع/4

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد أنه حقق زيادة 19.3 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي واقترح المصرف توزيعات أرباح لعام 2014 متماشية مع توزيعات العام الذي سبقه.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في الإمارة في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 409.6 مليون درهم (111.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 343.3 مليون درهم في الفترة نفسها من 2013.

وتوقع محللون لدى بلتون فايننشال والمجموعة المالية-هيرميس أن يحقق المصرف صافي ربح قدره 327 مليونا و443.3 مليون درهم على الترتيب.

وحقق المصرف ربحا سنويا في 2014 بلغ 1.75 مليار درهم بزيادة 20.7 في المئة عن العام الذي سبقه.

وقال البيان إن مجلس إدارة المصرف اقترح توزيع أرباح نقدية سنوية بواقع 0.2334 درهم للسهم. ووزع المصرف أرباحا نقدية بواقع 0.24 درهم للسهم عن عام 2013 وفقا لبيانات رويترز.