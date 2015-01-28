صافي ربح بنك الخليج الأول يرتفع 13% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

أبوظبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك الخليج الأول ثالث أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الأربعاء أنه حقق زيادة 13 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي متجاوزا توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 1.55 مليار درهم (422 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.37 مليار درهم في الفترة نفسها من 2013.

وتوقع أربعة محللين في استطلاع لرويترز في وقت سابق هذا الشهر متوسط صافي ربح قدره 1.37 مليار درهم.

وبلغت أرباح العام بأكمله 5.66 مليار درهم بزيادة قدرها 18 في المئة.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح بواقع درهم للسهم إلى جانب أسهم منحة بواقع 15.38 في المئة لعام 2014. ويقارن هذا مع توزيعات بلغت 0.77 درهم للسهم في العام الذي سبقه بحسب بيانات تومسون رويترز.

وقال البنك أيضا إنه سيسدد بنهاية يناير كانون الثاني قرضا بقيمة 900 مليون دولار يستحق السداد أصلا في ديسمبر كانون الأول 2015.