مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك الخليج الأول 13% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

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أبوظبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك الخليج الأول ثالث أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الأربعاء أنه حقق زيادة 13 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي متجاوزا توقعات المحللين.

وساعد انخفاض كبير للمخصصات التي يجنبها البنك للقروض المتعثرة في زيادة الارباح.

والخليج الأول هو آخر البنوك الكبرى في الإمارات العربية المتحدة يعلن نتائجه المالية وحقق ربحا أكبر من أي بنك في فترة شهدت نموا قويا بدعم من احوال اقتصادية محلية إيجابية.

وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 1.55 مليار درهم (422 مليون دولار) في الاشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.37 مليار درهم في الفترة نفسها من 2013.

وتوقع أربعة محللين في استطلاع لرويترز في وقت سابق هذا الشهر أن يبلغ صافي الربح في المتوسط 1.37 مليار درهم.

وزادت الأرباح بدعم من تراجع بلغ 68 بالمئة في مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى 177 مليون درهم.

وساهم الانخفاض الكبير لمخصصات انخفاض القيمة في محو أثر استقرار نمو صافي الدخل من الفائدة في الربع الأخير وتراجع الدخل من غير الفائدة 13 بالمئة على أساس سنوي.