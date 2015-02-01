صافي ربح الواحة كابيتال في أبوظبي يقفز لمثليه تقريبا في الربع/4

أبوظبي أول فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة الواحة كابيتال للاستثمار في أبوظبي اليوم الأحد نمو صافي أرباحها في الربع الرابع بنسبة 88 بالمئة وذلك بفضل استثماراتها في شركة ايركاب القابضة لتأجير الطائرات.

وقالت الواحة كابيتال في بيان إنها حققت ربحا صافيا قدره 142.1 مليون درهم (38.7 مليون دولار) في الربع المنتهي في ديسمبر كانون الأول 2014 مقارنة مع 75.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغ إجمالي صافي ربح الواحة في العام بأكمله 1.73 مليار درهم مقارنة مع 306.4 مليون درهم في 2013.

وفي ديسمبر كانون الأول تحوطت الواحة على 12 مليون سهم اشترتها في ايركاب وباعت ثلاثة ملايين سهم أخرى في الشركة المتخصصة في تأجير الطائرات. وأبرمت الواحة صفقة مماثلة في سبتمبر ايلول عندما تحوطت على نصف حصتها البالغة 15 مليون سهم في ايركاب.

وقال البيان "استفادت الواحة كابيتال من الإداء القوي لكافة الشركات التابعة لمحفظة استثماراتها الرئيسية حيث كانت ايركاب القابضة أكبر مساهم في نمو أرباح الشركة."