نمو أرباح داماك العقارية في دبي 11% في الربع/4

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج شركة داماك العقارية في دبي اليوم الاثنين نمو أرباحها 11 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات الشركة فقد حققت داماك أرباحا قدرها 249.8 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 225.1 مليون قبل عام.

وكانت الشركة قد أدرجت شهادات إيداع عالمية في بورصة لندن قبل تسجيل أسهمها في بورصة دبي في يناير كانون الثاني.