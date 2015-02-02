نمو أرباح داماك العقارية في دبي 11% في الربع/4
دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج شركة داماك العقارية في دبي اليوم الاثنين نمو أرباحها 11 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
ووفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات الشركة فقد حققت داماك أرباحا قدرها 249.8 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 225.1 مليون قبل عام.
وكانت الشركة قد أدرجت شهادات إيداع عالمية في بورصة لندن قبل تسجيل أسهمها في بورصة دبي في يناير كانون الثاني.
وقالت داماك في إفصاح لبورصة لندن إن أرباحها في عام 2014 بأكمله بلغت 937 مليون دولار ارتفاعا من 641.5 مليون في 2013 . (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درارا)
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