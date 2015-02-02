مقدمة 2-داماك دبي تتوقع استقرار العقارات في 2015

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من مات سميث

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة داماك العقارية في دبي اليوم الاثنين إن الشركة تتوقع استقرار السوق العقارية بالامارة في عام 2015 قبل أن يعزز نقص المعروض الأسعار في 2016-2017.

جاءت التصريحات بعدما أعلنت الشركة اليوم نمو أرباحها 11 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وهوت أسعار المساكن في دبي 49 بالمئة من ذروتها في الربع الثالث من عام 2008 إلى أدنى مستوى لها في الربع الثاني من 2009 وفقا لبيانات شركة كلتونز الاستشارية عقب تخمة في المعروض وأزمة ديون الإمارة.

وتعافت الأسعار بعد ذلك بدعم تدفق السيولة والأفراد من أجزاء مضطربة من الشرق الأوسط برغم أن كلتونز تقدر أن أسعار المساكن لا تزال أقل من ذروتها في 2008 بحوالي 18 بالمئة.

ووفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات الشركة فقد حققت داماك أرباحا قدرها 249.8 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 225.1 مليون قبل عام.

وقالت داماك في إفصاح لبورصة لندن إن أرباحها في عام 2014 بأكمله بلغت 937 مليون دولار ارتفاعا من 641.5 مليون في 2013 .