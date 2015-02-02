نمو صافي ربح سوق دبي المالي 31% في الربع/4

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة سوق دبي المالي البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج اليوم الاثنين نمو صافي أرباحها 31 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مع ارتفاع أحجام التداول.

وتشير حسابات لرويترز من واقع بيانات الشركة الي تدير أنشطة تداول الأوراق المالية في دبي إلى أن أرباحها الصافية بلغت 138.2 مليون درهم (37.63 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول ارتفاعا من 105.4 مليون درهم قبل عام.

وكان بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) توقع وصول صافي ربح سوق دبي المالي في الربع الأخير إلى 120 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان إن أرباح العام بأكمله قفزت 167 بالمئة إلى 759.3 مليون درهم.

وكانت عمولات التداول هي المصدر الرئيسي لدخل الشركة حيث زادت أنشطة التداول اليومية إلى 639.5 مليون سهم في 2014 من 510.7 مليون سهم في 2013.

واقترح مجلس إدارة سوق دبي المالي صرف توزيعات نقدية بواقع سبعة فلوس للسهم عن 2014 ارتفاعا من خمسة فلوس للسهم في 2013. والدرهم مئة فلس.

وخاضت حكومة دبي التي تملك حصة أغلبية في سوق دبي المالي عبر شركتها القابضة بورصة دبي محادثات مطولة مع جارتها أبوظبي بخصوص دمج البورصتين الرئيسيتين بالإمارتين.