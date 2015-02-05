صافي ربح أرامكس الإماراتية يقفز 17% في الربع‭/‬4 متجاوزا التوقعات

دبي 5 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة ارامكس الإماراتية لخدمات النقل والشحن نموا نسبته 17 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 بدعم من زيادة إيرادات العمليات المحلية والدولية.

وقالت الشركة في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس إن صافي الربح بلغ 89.4 مليون درهم (24.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 76.4 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 83.8 مليون درهم في الربع الرابع.

وبلغت إيرادات الربع الأخير من العام 959 مليون درهم بزيادة 13 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت أرامكس أرباحا قيمتها 318.4 مليون درهم في 2014 بزيادة 15 بالمئة عن 278 مليونا في 2013.

ونقل البيان عن حسين هاشم الرئيس التنفيذي للشركة قوله "يعود الفضل في أدائنا بشكل أساسي إلى النمو القوي لإيرادات خدمات الشحن السريع الدولي والمحلي بالإضافة إلى التوسع المستمر لمنصة خدماتنا المبتكرة في مجال التجارة الإلكترونية في عموم أسواق النمو الرئيسية."

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)