الرئيس التنفيذي: أرامكس دبي تستهدف 2 أو 3 استحواذات في 2015

دبي 5 فبراير شباط (رويترز) - قال حسين هاشم الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس لخدمات النقل والشحن في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الشركة تستهدف عمليتين أو ثلاث عمليات استحواذ في عام 2015.

وذكر هاشم أن أرامكس ستسعى لشراء شركتين تتناسبان مع استراتيجية الشركة لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

وتوقع الرئيس التنفيذي نمو الأرباح السنوية للشركة عشرة بالمئة في 2015 رغم أن هذا النمو سيتوقف على تأثير أسعار النفط واليورو.

وأضاف أن التكاليف التشغيلية لأرامكس ستتراجع ما بين خمسة وعشرة بالمئة في 2015 بسبب هبوط أسعار النفط وبالتالي ستخفض الشركة الرسوم لعملائها.

ونزلت أسعار النفط بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب حيث نزل سعر مزيج برنت في عقود مارس آذار 77 سنتا إلى 53.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش ليهبط أكثر من 50 بالمئة من مستواه المرتفع البالغ 115.71 دولار للبرميل الذي سجله في يونيو حزيران.

وجاءت تصريحات هاشم اليوم بعدما أعلنت أرامكس نمو صافي أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي متجاوزا التوقعات.

وسجلت أرامكس أرباحا صافية بلغت 89.4 مليون درهم (24.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 76.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول الأرباح الفصلية للشركة في المتوسط إلى 83.8 مليون درهم.