لمحة-ارتفاع سهم أرامكس في دبي بعد نتائج الربع/4
0904 جمت -
* سهم أرامكس في دبي يرتفع 1.9 بالمئة إلى 3.28 درهم.
* لكن حجم التداول منخفض بعد ارتفاعه أمس الأربعاء قبل تقرير نتائج الشركة.
* الشركة أعلنت اليوم الخميس عن زيادة 17 في المئة في صافي أرباح الربع الأخير متجاوزة التقديرات.
* توقعات بارتفاع الأرباح في 2015 بنسبة 10 في المئة لكن النمو سيتوقف على أسعار النفط وسعر صرف اليورو.
* الشركة تخطط لاقتراض 150 مليون دولار وتنفيذ عملتي استحواذ أو ثلاث عمليات هذا العام.
* ارتفاع مؤشر دبي 0.7 بالمئة. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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