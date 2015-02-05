لمحة-ارتفاع سهم أرامكس في دبي بعد نتائج الربع/4

0904 جمت - ‭‭‭‬

* سهم أرامكس في دبي يرتفع 1.9 بالمئة إلى 3.28 درهم.

* لكن حجم التداول منخفض بعد ارتفاعه أمس الأربعاء قبل تقرير نتائج الشركة.

* الشركة أعلنت اليوم الخميس عن زيادة 17 في المئة في صافي أرباح الربع الأخير متجاوزة التقديرات.

* توقعات بارتفاع الأرباح في 2015 بنسبة 10 في المئة لكن النمو سيتوقف على أسعار النفط وسعر صرف اليورو.

* الشركة تخطط لاقتراض 150 مليون دولار وتنفيذ عملتي استحواذ أو ثلاث عمليات هذا العام.