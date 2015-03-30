نمو أرباح مستشفيات النور الإماراتية 36% في 2014

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 30 مارس آذار (رويترز) - أعلنت مستشفيات النور الإماراتية اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح 2014 بنسبة 36 بالمئة وذلك بفعل زيادة طاقة العيادات الخارجية.

وأعلن أكبر مزود للرعاية الصحية بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي تحقيق صافي ربح بلغ 84 مليون دولار في 2014 ارتفاعا من 61.7 مليون في 2013.

وقال بيان للشركة المدرجة في لندن إن إيرادات المجموعة التي تدير ثلاثة مستشفيات و17 عيادة في الإمارات العربية المتحدة زادت 23 بالمئة على أساس سنوي إلى 449.1 مليون دولار في 2014.

وقال رونالد لافاتر الرئيس التنفيذي لمستشفيات النور في البيان "جاء النمو مدفوعا في الأساس بزيادة طاقة عياداتنا الخارجية وتوسعة شبكة مراكزنا الطبية وتأثير الاستحواذ على مراكز طبية."

واقترحت الشركة توزيعا نقديا قدره 0.127 جنيه استرليني (0.19 دولار) للسهم لعام 2014 مقارنة مع 0.09 استرليني (0.13 دولار) لعام 2013.

وقال لافاتر إن الشركة تنوي فتح أربعة مراكز طبية جديدة في الإمارات هذا العام.

كانت النور قالت في أكتوبر تشرين الأول إنها سترصد ما يصل إلى 200 مليون دولار للقيام بعمليات استحواذ في 2015 مع قيامها بتوسعة عملياتها المحلية وتطلعها إلى التوسع في الخليج.

وقال سامي العوم مدير الاستراتيجية بمستشفيات النور في مؤتمر بالهاتف اليوم إنه يمكن استخدام ذلك المبلغ "إذا توافرت الفرص".

وقال "نركز على الإمارات في المدى القصير إلى المتوسط."