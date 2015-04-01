طاقة الإماراتية تسجل خسائر في 2014 وتقرر عدم صرف توزيعات أرباح

دبي أول أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الأربعاء تكبدها خسائر كبيرة في الربع الأخير من العام الماضي وفي عام 2014 بأكمله وهو ما عزته الشركة إلى هبوط أسعار النفط.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان إن صافي خسائرها بلغ 3.01 مليار درهم (820 مليون دولار) في 2014 مقارنة مع خسارة 2.52 مليار درهم في 2013.

وتملك حكومة أبوظبي حصة نسبتها 75 بالمئة في "طاقة" المتخصصة في التنقيب عن النفط وتوليد الكهرباء.

ولم تكشف طاقة عن نتائج الربع الأخير لكن حسابات رويترز من واقع نتائجها السابقة تشير إلى أن الشركة سجلت خسارة فصلية قدرها 3.63 مليار درهم مقارنة مع خسارة 2.60 مليار درهم في الربع الأخير من 2013.

وقالت طاقة إنها جنبت مخصصات غير نقدية بعد الضريبة بقيمة 3.3 مليار درهم بما يعكس "الهبوط الكبير في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام 2014."

وذكرت الشركة أنها لن تصرف توزيعات أرباح عن 2014 وستقلص ميزانية نفقاتها الرأسمالية بواقع 2.5 مليار درهم لتقل 39 بالمئة عن ميزانية 2014.