لمحة-سهم طاقة الإماراتية يهبط بالنسبة القصوى بعد تكبد خسائر في 2014
0628 جمت -
* سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) يهبط بالنسبة القصوى المسموح بها يوميا وهي عشرة بالمئة إلى 0.72 درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
* حجم التداول على السهم ضعيف للغاية.
* الشركة سجلت خسائر صافية بقيمة 3.01 مليار درهم (820 مليون دولار) في 2014 مقارنة مع خسائر بقيمة 2.52 مليار في 2013.
* الشركة قالت إن الخسائر ترجع لتجنيب مخصصات غير نقدية بعد الضريبة بقيمة 3.3 مليار درهم بما يعكس "الهبوط الكبير في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام 2014."
* الشركة قالت إنها لن تصرف توزيعات أرباح عن 2014 وستقلص ميزانية نفقاتها الرأسمالية بواقع 2.5 مليار درهم لتقل 39 بالمئة عن ميزانية 2014.
* مؤشر أبوظبي ينخفض 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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