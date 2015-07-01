تراجع صافي ربح آيبيك أبوظبي العائد للمساهمين 37% في 2014

دبي أول يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء هبوط صافي ربحها العائد للمساهمين بنسبة 37 بالمئة في 2014 مع انخفاض أسعار النفط.

وأظهرت القوائم المالية لآيبيك التي أعيد تشكيل مجلس إدارتها هذا العام أن الشركة حققت أرباحا صافية عائدة لمساهمي الشركة الأم قدرها 1.21 مليار دولار مقارنة مع 1.92 مليار دولار في 2013.

وقالت الشركة التي تركز على الاستثمار في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به إن إجمالي أصولها تراجع إلى 66.3 مليار دولار في نهاية 2014 من 68.4 مليار دولار في العام السابق. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)