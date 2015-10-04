صافي ربح دبي للعمليات التجارية يقفز 24% في النصف‭/‬1

دبي 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت دبي القابضة للعمليات التجارية التابعة لمجموعة مملوكة لحاكم الإمارة نموا نسبته 24 بالمئة في صافي ربح النصف الأول من العام.

وتعمل دبي للعمليات التجارية في قطاعات الضيافة والعقارات والاتصالات. وبلغ صافي ربح الشركة 2.6 مليار درهم (707.91 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من 2015 مقارنة مع 2.1 مليار درهم قبل عام.

وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع أن يتجاوز صافي ربح العام بأكمله 5.5 مليار درهم. وكانت الشركة قد سجلت أرباحا صافية بقيمة 4.68 مليار درهم في 2014.

ولم تفصح الشركة عن إيرادات النصف الأول من العام كما لم تذكر السبب وراء نمو الأرباح واكتفت بالقول إنها تواصل تحقيق نمو تشغيلي جيد وأن كافة العمليات تسجل أداء جيدا ما يساهم في ربحية المجموعة.

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