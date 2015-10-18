أبوظبي التجاري يحقق زيادة 18.3% في صافي ربح الربع/3 متوافقا مع التوقعات

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك أبوظبي التجاري زيادة 18.3 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام متوافقا بشكل كبير مع توقعات المحللين.

وقال رابع أكبر بنك من حيث الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة في إشعار للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 1.20 مليار درهم (326.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل أرباح قدرها 1.017 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.