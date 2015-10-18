مقدمة 1-نمو أرباح أبوظبي التجاري 18.3% في الربع/3 تمشيا مع التوقعات

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دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق بنك أبوظبي التجاري زيادة 18.3 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام متوافقا بشكل كبير مع توقعات المحللين في ظل ارتفاع دخل الفائدة وهبوط مخصصات انخفاض القيمة.

وقال رابع أكبر بنك من حيث الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة في إشعار للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 1.20 مليار درهم (326.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل أرباح قدرها 1.017 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز ان يبلغ متوسط صافي ربح 1.19 مليار درهم.

وبنك أبوظبي التجاري أول مبنك كبير في الإمارات يعلن نتائجه للربع الثالث حيث توقع المحللون ظهور علامات أولية على شح السيولة مع انخفاض السيزلو التي تضعها الحكومات المحلية كودائع في البنوك نظرا لهبوط أسعار النفط.

وتدعمت أرباح البنك بفضل زيادة عشرة بالمئة على أساس سنوي في صافي دخل الفائدة المتحقق من العمليات المصرفية التقليدية والذي ارتفع إلى 1.545 مليار درهم. وهبطت مخصصات تغطية القروض المتعثرة بمقدار الثلثين إلى 66 مليون درهم في الربع الثالث مما عزز الأرباح.

وبلغ صافي هامش الفائدة 3.37 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2015 ارتفاعا من 3.28 بالمئة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار ديباك كولار المدير المالي للمجموعة في البيان إلى تحقيق نمو جيد في محفظة القروض حيث ارتفع إجمالي الإقراض سبعة بالمئة في نهاية سبتمبر أيلول عن بداية العام إلى 150.7 مليار درهم رغم المنافسة الشديدة في السوق.