Sat 24 Dec 2016 | 12:25 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

انخفاض صافي ربح بنك المشرق في دبي 7.6% في الربع/3

Wed Oct 21, 2015 9:39am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك المشرق ثالث أكبر مصارف دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء انخفاض صافي ربح البنك 7.6 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقال البنك في بيان إنه حقق ربحا صافيا قدره 551.4 مليون درهم (150.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 596.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2014.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي زاد صافي ربح البنك 5.1 بالمئة إلى 1.86 مليار درهم.

(الدولار = 3.6729 درهم) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 