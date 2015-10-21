حسابات رويترز: نمو صافي ربح نخيل الإماراتية 4% في الربع/3

دبي 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز ارتفاع صافي أرباح نخيل العقارية التي مقرها دبي أربعة بالمئة في الربع الثالث بعد أن أعلنت الشركة المملوكة للحكومة نتائج الأشهر التسعة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة التي اتفقت على إعادة هيكلة دين بقيمة 16 مليار دولار في أغسطس آب 2011 في بيان إنها حققت أرباحا بلغت 3.61 مليار درهم (982.87 مليون دولار) في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 2.6 مليار درهم قبل عام.

ولم تذكر الشركة التي كانت ضمن شركات التطوير العقاري الأكثر تضررا من الأزمة العقارية في دبي حجم إيراداتها أو التفاصيل المالية الأخرى لكنها قالت إن السبب الرئيسي لارتفاع الأرباح هو تسليم المنازل التي اكتمل بناؤها بالإضافة إلى زيادة أنشطة التجزئة والتأجير والأنشطة الترفيهية.

وحققت نخيل أرباحا بلغت 780 مليون درهم في الربع الثالث مقابل 750 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية السابقة للشركة.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل في البيان إن استراتيجية الشركة المتمثلة في الاستمرار في تكوين المزيد من الأصول المدرة للسيولة ستعزز أنشطتها ونتائجها في السنوات المقبلة.