مقدمة 1-صافي ربح الإمارات دبي الوطني يرتفع 7% في الربع/3

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دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي اليوم الثلاثاء ارتفاعا في صافي ربح الربع الثالث من العام بلغ سبعة بالمئة حيث زادت الإيرادات بفضل ارتفاع صافي ربح الفوائد وانخفاض مخصصات القروض الرديئة.

وقال البنك الذي تملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 55.6 بالمئة منه في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 1.67 مليار درهم (454.71 مليون دولار) في الربع الذي انتهى في 30 سبتمبر أيلول مقابل 1.56 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان أربعة محللين في المتوسط استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك صافي ربح 1.60 مليار درهم في الربع الثالث.

واستفاد بنك الإمارات دبي الوطني من قوة اقتصاد دبي في السنوات الأخيرة حيث حققت الإمارة تقدما في حل مشاكل ديونها. لكن الضغط الناتج عن هبوط أسعار النفط قلل حجم الإيداعات في النظام المصرفي في الأشهر الأخيرة ورفع بشكل عام معدل القروض إلى الإيداعات.

ورغم صعوبة المناخ التشغيلي هبطت مخصصات البنك للقروض الرديئة إلى 822 مليون درهم في الربع الثالث مقابل 1.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق. وانخفضت القروض الرديئة إلى 20.3 مليار درهم في 30 سبتمبر أيلول من 20.6 مليار درهم في نهاية يونيو حزيران.

وزاد صافي إيرادات الفوائد بنسبة خمسة بالمئة إلى 2.6 مليار درهم في نهاية سبتمبر أيلول مقابل نفس الفترة من العام الماضي حيث بدد نمو حجم القروض أثر تراجع الهوامش.

وارتفع صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 4.99 مليار درهم من 3.91 مليار درهم في الفترة المقابلة العام الماضي بحسب البيان.