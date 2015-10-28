صافي ربح أرامكس الإماراتية يرتفع 7% في الربع/3

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة أرامكس المزود العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجيستية والتي تتخذ من دبي مقرا لها اليوم الأربعاء نمو صافي ربحها سبعة بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافي ربحا صافيا قدره 74.6 مليون درهم (15.3 مليون دولار) في الربع الذي انتهى في 30 سبتمبر أيلول مقابل 57.7 مليون درهم قبل عام.

وكان محللان توقعا أن تبلغ أرباح الشركة ما بين 79.7 و88.5 مليون درهم في الربع الثالث.