Sat 24 Dec 2016 | 12:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح أرامكس الإماراتية يرتفع 7% في الربع/3

Wed Oct 28, 2015 6:21am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة أرامكس المزود العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجيستية والتي تتخذ من دبي مقرا لها اليوم الأربعاء نمو صافي ربحها سبعة بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافي ربحا صافيا قدره 74.6 مليون درهم (15.3 مليون دولار) في الربع الذي انتهى في 30 سبتمبر أيلول مقابل 57.7 مليون درهم قبل عام.

وكان محللان توقعا أن تبلغ أرباح الشركة ما بين 79.7 و88.5 مليون درهم في الربع الثالث.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 