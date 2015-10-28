مقدمة 1-صافي ربح أرامكس الإماراتية يرتفع 7% في الربع/3

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دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة أرامكس المزود العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجيستية والتي تتخذ من دبي مقرا لها اليوم الأربعاء نمو صافي ربحها سبعة بالمئة في الربع الثالث من العام حيث زاد نمو إيراداتها في الأسواق التي تعمل بها وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت ربحا صافيا قدره 74.6 مليون درهم (20.3 مليون دولار) في الربع الذي انتهى في 30 سبتمبر أيلول مقابل 69.5 مليون درهم قبل عام.

وكان محللان توقعا أن تبلغ أرباح الشركة ما بين 79.7 و88.5 مليون درهم في الربع الثالث.

وقال حسين هاشم الرئيس التنفيذي لأرامكس إن الربع الثالث شهد استقرارا في نمو إيرادات الأنشطة على الرغم من تذبذب أسعار النفط وضعف العملات العالمية وإن تلك التقلبات لم تؤثر على إيرادات الشركة هذا الربع وإن نمو الربح الصافي ظل إيجابيا بوجه عام.

وارتفعت إيرادات أرامكس في هذه الفترة اثنين بالمئة إلى 937 مليون درهم من 921 مليون درهم قبل عام. وكانت المساهمة الأكبر في هذه الإيرادات من دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من تراجع عدد أيام العمل بسبب الأعياد.

وقال هاشم إن الشركة ستواصل التركيز على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع التجارة إضافة إلى زيادة عمليات الاستحواذ على الشركات.

وتركز أرامكس التي تنافس شركات عالمية عملاقة مثل دي.إتش.إل على التوسع في افريقيا حيث استحوذت على شركة بيركو اكسبرس الجنوب افريقية المتخصصة في الخدمات اللوجيستية والنقل في 2011 كما اشترت ميل كول الأسترالية العام الماضي.