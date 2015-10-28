مقدمة 1-تراجع صافي ربح اتصالات الإماراتية 8.6% في الربع/3

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دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت اتصالات الإماراتية اليوم الأربعاء تراجع صافي ربحها 8.6 بالمئة في الربع الثالث من العام حيث انخفضت إيرادات العمليات الدولية في حين ارتفعت النفقات.

وقالت الشركة التي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر في 18 دولة بالشرق الأوسط وافريقيا وآسيا في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 1.95 مليار درهم (530.92 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 2.13 مليار درهم قبل عام.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تحقق الشركة التي كانت تحتكر سوق الاتصالات في السابق ربحا فصليا قدره 1.93 مليار درهم.

وبلغت الإيرادات الفصلية لاتصالات التي مقرها أبوظبي 12.99 مليار درهم انخفاضا من 13.12 مليار درهم قبل عام.

وارتفعت الإيرادات المحلية ستة بالمئة إلى 7.2 مليار درهم بينما هبطت الإيرادات الدولية تسعة بالمئة إلى 5.7 مليار درهم. وقفزت نفقات التشغيل إلى 8.34 مليار درهم في الربع من 7.91 مليار درهم قبل عام.

وبلغ عدد مشتركي اتصالات 170 مليونا في 30 سبتمبر أيلول بانخفاض نسبته ستة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.