تراجع أرباح بنك أبوظبي الوطني 3% في الربع/3

أبوظبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك دولة الإمارات من حيث الأصول اليوم الأربعاء تراجع أرباح الربع الثالث من العام ثلاثة بالمئة لتأتي دون توقعات المحللين.

وحقق البنك المملوك بنحو 70 بالمئة لحكومة أبوظبي ربحا صافيا بلغ 1.33 مليار درهم (362 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 1.37 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.