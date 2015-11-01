مقدمة 1-نمو صافي ربح إعمار العقارية بدبي 31% في الربع/3

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دبي أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية التي مقرها دبي اليوم الأحد ارتفاع صافي أرباحها 31 بالمئة في الربع الثالث من العام مع نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من ذلك.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 843 مليون درهم (229.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع أرباح قدرها 645 مليون درهم قبل عام.

وتملك حكومة دبي حصة أقلية في إعمار العقارية التي شيدت أطول برج في العالم.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت وصول أرباح إعمار في الربع الثالث إلى 1.02 مليار درهم.

وبلغت إيرادات الربع الثالث 3.3 مليار درهم بزيادة 56 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي نتائج الشركة في الربع الثالث وسط مؤشرات على ضبابية في السوق العقارية في دبي. وفي حين تشير توقعات لنزول أسعار المنازل في العام الحالي يقول بعض الخبراء إن الأسعار قد تظل مستقرة بفضل التوازن بين العرض والطلب على العقارات.

وارتفع صافي الربح في تسعة أشهر بنسبة 16 في المئة إلى 3.05 مليار درهم من 2.62 مليار درهم قبل عام.

وخلال نفس الفترة سجلت أنشطة إعمار الدولية إيرادات قدرها 1.73 مليار درهم بما يعادل 18 في المئة من إجمالي الإيرادات.

وأضافت الشركة أن قيمة أصولها تجاوزت 156 مليار درهم وتصل محفظتها من الأراضي إلى 195 مليون متر مربع في دبي والأسواق العالمية.