لمحة -سهم أملاك للتمويل بدبي يصعد بدعم من أرباح الربع/3

0641 جمت -

* سهم أملاك للتمويل المتخصصة في الرهون العقارية الإسلامية يصعد 5.3 بالمئة إلى 1.81 درهم وهو الأكثر تداولا في بورصة دبي.

* الشركة أعلنت ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 57 مليون درهم (15.5 مليون دولار) في الربع الثالث من سبعة ملايين درهم قبل عام وانخفاض أرباح تسعة أشهر 11 بالمئة.

* أملاك تقول النتائج تظهر التعافي بعد مضي عملية إعادة الهيكلة التي تمت في أغسطس آب 2014 على ما يرام.

* السهم لا يزال بعيدا عن تغطية الكثير من المحللين. وتظهر بيانات تومسون رويترز أن أحد المحللين يغطي السهم بتوصية "بالبيع" وسعر مستهدف 0.30 درهم.