لمحة -سهم أرابتك يهوي لأدنى مستوى في 30 شهرا بعد نتائج الربع/3
0609 جمت -
* سهم أرابتك يهبط 9.4 بالمئة إلى 1.25 درهم في سوق دبي المالي مسجلا أدنى مستوى منذ مايو ايار 2013.
* الشركة تحولت لتسجيل خسائر صافية بقيمة 944.8 مليون درهم (257.3 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة مع أرباح بقيمة 68.7 مليون درهم قبل عام.
* الخسائر أعلى بكثير من توقعات بنك سيكو البحرين بتكبد الشركة 21.2 مليون درهم خسائر في الربع الثالث.
* الشركة عزت الخسائر إلى تجنيب مخصصات متحصلات وتغيير بعض المطالبات المسجلة من قبل.
* الشرطة حذرت من أن قطاع الإنشاءات في المنطقة سيظل سيواجه صعوبات خلال 2016. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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