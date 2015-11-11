نمو صافي ربح إعمار مولز بدبي 17.2% في الربع/3

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة إعمار مولز في دبي التابعة لإعمار العقارية اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربحها 17.2 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقالت إعمار مولز في بيان إنها حققت ربحا صافيا 376.4 مليون درهم (102.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول. وكانت الشركة حققت ربحا قدره 321.2 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث 728.1 مليون درهم ارتفاعا من 649.9 مليون درهم قبل عام.