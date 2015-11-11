Sat 24 Dec 2016 | 12:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو صافي ربح إعمار مولز بدبي 17.2% في الربع/3

Wed Nov 11, 2015 11:29am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة إعمار مولز في دبي التابعة لإعمار العقارية اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربحها 17.2 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقالت إعمار مولز في بيان إنها حققت ربحا صافيا 376.4 مليون درهم (102.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول. وكانت الشركة حققت ربحا قدره 321.2 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث 728.1 مليون درهم ارتفاعا من 649.9 مليون درهم قبل عام.

كانت هيرميس توقعت وصول صافي الأرباح الفصلية للشركة إلى 387.7 مليون درهم. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 