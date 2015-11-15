دانة غاز الإماراتية تتحول للخسائر في الربع‭/‬3

وقالت دانة في بيان اليوم الاحد إنها سجلت خسائر صافية قيمتها تسعة ملايين دولار في الاشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع ارباح صافية قيمتها 38 مليون دولار قبل عام.