مقدمة 1-دانة الإماراتية تنوي مزيدا من خفض التكاليف بسبب سعر النفط

(لإضافة تفاصيل من المؤتمر الهاتفي والبيان)

دبي 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإماراتية دانة غاز اليوم الأحد إن الشركة تنوي خفض التكاليف في 2016 استعدادا لفترة طويلة من أسعار الخام المنخفضة.

وقال باتريك أولمان وارد إن الشركة ومقرها أبوظبي تعتزم خفض النفقات العامة والإدارية 55 بالمئة في 2016 والنفقات التشغيلية بقدر أقل.

وأبلغ أولمان وارد الصحفيين خلال مؤتمر بالهاتف "ينبغي أن نستعد لاستمرار مناخ سعر النفط المنخفض في المستقبل."

وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف منذ ذروة يونيو حزيران 2014.

وبحسب بيان أصدرته الشركة اليوم خفضت دانة غاز التكاليف خمسة ملايين دولار عن طريق تقليص النفقات العامة والإدارية وخفض قوة العمل في الربع الأخير من العام الحالي.

وتكبدت دانة غاز خسارة صافية قدرها تسعة ملايين دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع ربح بلغ 38 مليون دولار في الفترة نفسها قبل عام حسبما ذكرت في البيان.

وقال أولمان وارد إن الربع الرابع سينطوي على تحديات مماثلة.