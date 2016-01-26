صافي ربح ديار يرتفع 14% في الربع/4

دبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة ديار الإماراتية للتنمية العقارية اليوم الثلاثاء نمو صافي ربحها 14 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحا 101.5 مليون درهم (27.63 مليون دولار) في ثلاثة اشهر حتى نهاية 31 ديسمبر كانون الأول 2015 وفقا لحسابات رويترز من واقع بيانات النتائج المالية السنوية. وسجلت الشركة أرباحا 88.8 مليون درهم في الربع الأخير من 2014 .

وتوقع محلل في بنك سيكو في البحرين استطلعت رويترز رأيه أن يحقق البنك أرباحا فصلية قدرها 28.9 مليون درهم.

وحققت ديار ربحا صافيا 291.4 مليون درهم في 2015 مقابل 281.9 مليون قبل عام بحسب بيان أرسل عبر البريد الالكتروني.