ارتفاع صافي ربح بنك دبي الإسلامي 62.8% في الربع/4

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بنك دبي الإسلامي أكبر مصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء نمو صافي ربحه بنسبة 62.8 في المئة في الربع الأخير وفق حسابات رويترز.

وحقق البنك 1.15 مليار درهم (313.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول وفق حسابات رويترز التي استندت إلى بيان أرباح العام بالكامل حيث لم يتضمن البيان الأرباح الفصلية.

ويقابل هذا ربحا بلغ 706.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2014 وتوقع أحد محللي بنك إتش.إس.بي.سي بأرباح فصلية قدرها 915 مليون درهم.

وقال البنك في بيان للبورصة إن صافي ربحه في 2015 ارتفع 37 في المئة عن العام السابق إلى 3.84 مليار درهم.

وأضاف البنك أن مجلس إدارته اقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 0.45 درهم للسهم عن سنة 2015 "خاضعة لموافقة البنك المركزي والجمعية العمومية السنوية." ويزيد هذا عن توزيعات العام السابق التي بلغت 0.4 درهم.