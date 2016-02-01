ارتفاع إيرادات ماجد الفطيم لمراكز التسوق بدبي 8% في 2015

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - سجلت ماجد الفطيم بدبي زيادة ثمانية في المئة في الإيرادات السنوية اليوم الإثنين بعدما توسعت الشركة ذات الملكية الخاصة في بعض مراكزها للتسوق وفتحت مزيدا من المتاجر الكبرى (سوبر ماركت).

وتملك الشركة امتياز كارفور في 38 سوقا في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وتدير نحو 150 متجرا في 13 دولة.

وتضمنت الإيرادات مبيعات من نحو 25 متجرا جديدا فتحت العام الماضي. ولم تقدم الشركة أرقام مبيعات مقارنة.

وبلغ إجمالي إيرادات ماجد الفطيم 27.3 مليار درهم (7.43 مليار دولار) في 2015 أدرت أرباحا قبل الفائدة والضريبة ومصاريف الإهلاك وإطفاء الدين قدرها 3.8 مليار درهم بزيادة ستة في المئة عن 2014. ولم تفصح الشركة عن صافي الربح.

وقال آلان بجاني الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن زيادة الإيرادات والأرباح "تظهر متانة ومرونة أنشطة أعمالنا في مواجهة تباطؤ اقتصادي إقليمي."

وأظهر مسح مؤخرا تباطؤ نمو نشاط الشركات في القطاع الخاص غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة لأدنى مستوياته خلال 40 شهرا في ديسمبر كانون الأول رغم أن القطاع لا يزال يتوسع.

وأظهرت بيانات رسمية أن تجارة الجملة والتجزئة شكلت 28.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في النصف الأول من 2015 لتكون بذلك أكبر مساهم في اقتصاد الإمارة.

وقال رئيس مجلس إدارة جرير للتسويق أكبر سلسلة متاجر تجزئة في السعودية لرويترز الأسبوع الماضي إن الإنفاق الاستهلاكي تباطأ في المملكة حيث ضغط هبوط أسعار النفط على دخل الأسر المتاح للإنفاق.