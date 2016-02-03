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بيان: نمو الربح السنوي لنخيل الإماراتية 19%

Wed Feb 3, 2016 8:28am GMT
 
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دبي 3 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة نخيل العقارية ومقرها دبي اليوم الأربعاء نمو أرباحها السنوية 19 في المئة.

وأضافت الشركة في بيان أنها حققت أرباحا بلغت 4.38 مليار درهم (1.19 مليار دولار) في 2015 مقابل 3.68 مليار درهم في 2014.

كانت الشركة قد اتفقت على إعادة هيكلة للديون بقيمة 16 مليار دولار في 2011.

ولم تكشف الشركة عن إيراداتها ولا أي تفاصيل مالية أخرى.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي) (إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 