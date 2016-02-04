أرباح سوق دبي المالي تهوي 89% في الربع/4

دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال سوق دبي المالي -البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج- اليوم الخميس هبوط صافي ربح الشركة 89 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي مع انخفاض نشاط التداول اقتفاء لأثر هبوط أسعار النفط.

وأظهرت حسابات لرويترز استندت إلى القوائم المالية السنوية للشركة أن سوق دبي المالي حققت صافي ربح بلغ 15.5 مليون درهم (4.22 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من صافي ربح بلغ 138.2 مليون درهم قبل عام.

وكان بنك إتش.إس.بي.سي توقع أن تسجل سوق دبي المالي صافي ربح فصلي قدره 20 مليون درهم.

وقال بيان من الشركة إن أرباحها السنوية بلغت 261 مليون درهم في 2015 مقابل 759.3 مليون درهم في 2014.

وعمولات التداول هي المصدر الأساسي لأرباح سوق دبي المالي. وذكر البيان أن السوق تداولت أسهما بقيمة 151.4 مليار درهم في 2015 بانخفاض بنسبة 60 في المئة عن 2014.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيح أرباح نقدية بواقع خمسة في المئة عن 2015.

وتمتلك حكومة دبي حصة أغلبية في سوق دبي المالي من خلال الشركة القابضة بورصة دبي.