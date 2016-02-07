نمو صافي ربح إعمار مولز الإماراتية 5.5% في الربع/4

دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت إعمار مولز التابعة لإعمار العقارية اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 5.5 بالمئة.

وقالت الشركة التي مقرها دبي في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 435 مليون درهم (118.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول. وتظهر بيانات لرويترز أن أرباح الفترة نفسها قبل عام بلغت 412.2 مليون درهم.

وبلغ دخل الإيجارات 821 مليون درهم في الربع الأخير من 2015 حسبما ذكر البيان الذي خلا من أرقام للمقارنة السنوية. وتفيد بيانات رويترز أن الإيرادات الفصلية كانت 797.3 مليون درهم قبل عام.