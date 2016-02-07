العربية للطيران تقول صافي ربح الربع/4 تراجع 13%

دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت العربية للطيران الإماراتية اليوم الأحد تراجع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 13 بالمئة.

وقالت شركة الطيران الإماراتية الوحيدة المدرجة في بيان إنها حقق ربحا صافيا بلغ 59 مليون درهم (16.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 68 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2014.

وقالت الشركة التي مقرها الشارقة في بيان إن مجلس الإدارة اقترح توزيعا نقديا قدره 0.09 درهم للسهم لعام 2015 وهو ما يتماشى مع توزيعات 2014.