استقرار أرباح إعمار في الربع/4 مع شطب أصول بعد حريق فندق العنوان

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة إعمار العقارية ومقرها دبي عن استقرار صافي أرباحها تقريبا في الربع الأخير من العام الماضي بعد عملية شطب أصول تتعلق بحريق نشب في أحد فنادقها عشية العام الجديد.

وقال بيان للشركة التي شيدت أطول برج في العالم وتملك فيها حكومة دبي حصة أقلية إن صافي الأرباح بلغ 1.03 مليار ردهم (280.5 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وبلغت أرباح إعمار 1.05 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكان محلل لدى بنك سيكو في البحرين قد توقع أن يبلغ صافي ربح إعمار في الربع الرابع 1.08 مليار درهم.

وأعلنت إعمار عن زيادات في أرباحها خلال العشرة أرباع السابقة وفقا لبيانات رويترز.

وأشارت الشركة إلى شطب أصول بقيمة 301 مليون درهم تتعلق بحريق شب بفندق العنوان وسط مدينة دبي عشية العام الجديد.

وبلغت الإيرادات الفصلية لإعمار 3.81 مليار درهم مقابل 2.41 مليار درهم قبل عام.

وأوضح البيان أن أرباح الشركة في 2015 بلغت 4.08 مليار درهم ارتفاعا من 3.67 مليار في 2014.