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هبوط صافي ربح دو الإماراتية 10.1% في الربع /4

Sun Feb 14, 2016 10:18am GMT
 
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دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت دو ثاني أكبر شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد تراجع صافي أرباحها 10.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقا لبيانات لرويترز تراجعت أرباح الشركة في الفصول الأربع السابقة. كانت الشركة أنتهت احتكار شركة اتصالات للسوق المحلية في 2007.

وحققت دو أرباحا صافية 461 مليون درهم (125.5 مليون دولار) في الربع الأخير من 2015 مقابل 512.7 مليون قبل عام وفقا لحسابات لرويترز من واقع البيانات المالية السابقة.

كانت بيلتون المالية توقعت أن تحقق دو أرباحا فصلية 584.5 مليون درهم.

وسجلت دو أرباحا سنوية 1.94 مليار درهم في 2015 انخفاضا من 2.11 مليار قبل عام بحسب بيان أرسل إلى البورصة.

وبلغت إيرادات الشركة للعام الماضي 12.34 مليار درهم مقارنة مع 12.24 مليار في 2014.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 